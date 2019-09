Leclerc eert overleden vriend Hubert met eerste Formule 1-zege

Zaterdag verloor hij in Spa goede vriend Anthoine Hubert. Een dag later eerde Charles Leclerc de overleden Formule 2-coureur op de mooiste mogelijke wijze. Met zijn eerste grand prix-zege. ,,Een droom komt uit, al is het moeilijk om er nu van te genieten.”

Door Arjan Schouten



Wat een eerbetoon. Wat ongelofelijk knap van Charles Leclerc, dat hij hier überhaupt tot in staat was. Voor de derde keer in de Ferrari begon hij in Spa op pole position en eindelijk klaarde hij de klus. En de omstandigheden konden niet lastiger zijn. Een avond eerder moest de Monegask het verschrikkelijke nieuws verwerken van zijn goede vriend Anthoine Hubert, die op het asfalt van Spa het leven liet bij een horrorcrash bovenaan Eau Rouge. De volgende dag stond hij samen met Huberts moeder en broer Victor op de grid, toen de racewereld de overleden Fransman voor de GP eerde met een minuut stilte. En twee uur later kon hij op het podium in België zijn langverwachte eerste racezege opdragen aan Hubert, die in de talentenstal van Renault zat en al twee keer won dit jaar in de Formule 2.

Volledig scherm Charles Leclerc met de moeder van Anthoine Hubert © AFP

,,Mijn eerste zege in de Formule 1. Eentje waar ik lang op heb gewacht. Een droom komt uit voor me, al is het moeilijk om hier van te genieten in zo’n weekend als nu’’, sprak Leclerc meteen na het zien van de geblokte vlag grootse woorden in de radio. ,,Aan de ene kant maak ik een jongensdroom waar. Aan de andere kant heb ik een verschrikkelijk moeilijk weekend. Ik wil deze zege dan ook opdragen aan Anthoine, waar ik jaren mee gereden heb.”

Ook in Bahrein en Oostenrijk stond Leclerc na een dominante zaterdag op pole. Maar in Bahrein begon zijn motor te haperen in de finale en op Spielberg kwam een ontketende Max Verstappen hem nu voorbij. Dit keer reed hij echter machtig naar zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport. Door een vroege pitstop kwam teammaat Sebastian Vettel halverwege nog even voor hem, maar na zijn stop had Leclerc op nieuwere banden de ‘teamcall’ van Ferrari amper nodig. Een beetje overbodig was het dat ze bij de Scuderia Vettel nog instrueerden zijn teamgenoot voorbij te laten, want uit het verschil in snelheid kon de ervaren Duitser natuurlijk ook maar één conclusie trekken.

Leclerc was het hele weekend de favoriet en dat bevestigde hij ook op het moment suprême in de Ardennen. Zijn eerste zege, in zijn 34ste grand prix. Al werd het in de laatste ronde nog behoorlijk spannend, toen Lewis Hamilton in zijn Mercedes angstaanjagend rap naderde op de staart van Leclerc. Maar tot een aanval kwam het niet, waarna een groots applaus opsteeg langs het asfalt van Spa. Het betekende de eerste overwinning van Ferrari sinds Kimi Räikkönen als eerste over de streep kwam in de GP van de Verenigde Staten van vorig jaar.

Volledig scherm Uitslag GP van België © AD

Volledig scherm Charles Leclerc © AFP