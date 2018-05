Lech Poznan krijgt als straf acht wedstrijden zonder publiek

Erik Groen pakt in Goirle nationale titel streetrace; Puck Pieterse opnieuw de snelste vrouw

18:49 Erik Groen is de nieuwe Nederlandse kampioen streetrace. In Goirle wees de mountainbiker uit Apeldoorn in een spannende finale Kyle Agterberg uit Maartensdijk terug naar de tweede plaats. Het brons ging naar titelverdediger Twan van den Brand uit Volkel.