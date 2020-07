Lazio verslikt zich in laagvlieger Lecce en lijkt titel aan Juventus te moeten laten

Het duel tussen Lecce en Lazio, waar topscorer Ciro Immobile terugkeerde van een schorsing, werd een wedstrijd waarin genoeg gebeurde. Al na twee minuten dacht Marco Mancosu de 1-0 te verzorgen. Hij schoot de bal prachtig in de kruising, maar na tussenkomst van de VAR werd besloten dat Mancosu hands had gemaakt. Een belangrijk moment in de wedstrijd, want drie minuten later zorgde Felipe Caicedo voor de openingstreffer aan de andere kant. Hij profiteerde van een glijpartij bij de Lecce-doelman.



Na een halfuur spelen zorgde Khouma Babacer voor de 1-1 namens Lecce en het leed leek vlak voor rust zelfs nog groter te worden voor Lazio. Na tussenkomst van de VAR werd een handsbal geconstateerd, waarna Mancosu een penalty mocht nemen en dus alsnog mocht aanleggen voor een goal, die hem in de tweede minuut nog werd onthouden. Mancosu faalde echter jammerlijk en schoot de bal veel te nonchalant over het doel.