Lazio neemt door zege afstand van Internazionale

Video FC Barcelona ongeslagen kampioen, Seedorf degradeert met Deportivo

23:34 Vreugde en verdriet lagen vanavond dichtbij elkaar in het Estadio Riazor in La Coruña. FC Barcelona is na Athletic Bilbao (1930) en Real Madrid (1932) als derde ploeg ooit ongeslagen kampioen van Spanje geworden. De 2-4 overwinning op bezoek bij Deportivo La Coruña was genoeg voor de 25ste landstitel in de clubhistorie. Trainer Clarence Seedorf degradeerde daardoor definitief met zijn ploeg.