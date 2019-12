Lazio klopt Juventus en gaat met Italiaanse supercup aan de haal

Matthijs de Ligt speelde geen rol in het duel om de supercup. De oud-Ajacied moest genoegen nemen met een plaats op de bank bij Juventus. Maurizio Sarri gaf de Turk Merih Demiral opnieuw de voorkeur in het hart van de defensie naast aanvoerder Leonardo Bonucci. Dat duo kon een vroege treffer echter niet voorkomen. Na een dik kwartier kwam de formatie uit Rome al op voorsprong. Na een langlopende aanval werd de bal keurig teruggelegd op de Spanjaard Luis Alberto, die van dichtbij raak schoot. Op slag van rust kwam Juventus op gelijke hoogte. Paulo Dybala reageerde - op de rand van buitenspel - alert na een gestopte inzet van Cristiano Ronaldo.

Hoewel Juventus meer balbezit had, liet Lazio - de nummer drie van de Serie A - ook zijn tanden zien. Na 73 minuten kwam de formatie uit Rome opnieuw op voorsprong. De treffer kwam ietwat gelukkig tot stand. Een van richting veranderde voorzet werd bij de tweede paal werd door Senad Lulic hard tegen de touwen gejaagd.



Zeven minuten voor tijd leek Lazio het duel in het slot te gooien, maar de 1-3 werd afgekeurd omdat Joaquín Correa buitenspel stond. Die derde treffer kwam er alsnog. In de blessuretijd schoot Danilo Cataldi raak vanuit een vrije trap na een overtreding waarvoor Rodrigo Betancur zijn tweede gele kaart kreeg.