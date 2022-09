Lazio in Feyenoord-groep vernederd door FC Midtjylland, coach Maurizio Sarri dreigt met vertrek

Feyenoord had vorige week weinig te vertellen in Rome en beperkte uiteindelijk in de tweede helft nog de schade tegen Lazio. FC Midtjylland legde in Denemarken de wil op aan de Romeinse formatie van Maurizio Sarri. Bij rust stond het al 2-0 voor de Denen door goals van de Braziliaan Paulinho en Sory Kaba, aanvaller uit Guinee.

Na zeven minuten in de tweede helft werd het er niet veel beter op voor Lazio toen Evander een penalty benutte. Sergej Milinkovic-Savic maakte in de 57ste minuut, vier minuten na zijn invalbeurt, nog wel de 3-1. Dat bleek achteraf echter niet meer te zijn dan een eretreffer.

In de 67ste en 72ste minuut zorgden Gustav Isaksen en Erik Sviatchenko nog voor de 4-1 en 5-1, waardoor Feyenoord nu alle ploegen in Groep F van de Europa League op drie punten staan. FC Midtjylland verloor vorige week namelijk nog met 1-0 van Sturm Graz. Feyenoord gaat aan de leiding in de poule met het beste doelsaldo (8-4). Daarna volgen FC Midtjylland (5-2), Lazio (5-7) en Sturm Graz (1-6). Op 6 oktober speelt FC Midtjylland thuis tegen Feyenoord, Lazio gaat dan op bezoek in Oostenrijk bij Sturm Graz.

Volledig scherm Maurizio Sarri. © via REUTERS

Maurizio Sarri

Lazio-coach Maurizio Sarri was na afloop woest op het optreden van zijn ploeg. Hij dreigde met een vertrek en eist een verklaring van zijn spelers voor hun ,,arrogante” houding op het veld. ,,Zulke plotselinge ineenstortingen hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien. Dat gebrek aan motivatie is moeilijk te begrijpen”, zei Sarri.

,,Ik moet uitvinden waar dit door komt. Misschien moet ik een stap terug doen of zijn er bepaalde spelers die moeten vertrekken”, aldus de 63-jarige coach. ,,Het was niet eens een wedstrijd. We speelden arrogant. We hebben hier drie dagen voor gewaarschuwd, maar het hielp blijkbaar niet. Dit valt heel moeilijk te begrijpen.”

Volledig scherm Gustav Isaksen viert zijn goal. © ANP / EPA

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: