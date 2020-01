Lazio en Roma houden dankzij blunderende keepers allebei punt over aan derby

In de eerste helft waren het de keepers die hun tegenstander in het zadel hielpen. Allereerst deed Lazio-goalie Thomas Strakosha dat in de 25ste minuut door mis te boksen waardoor Edin Dzeko binnen kon koppen en even later tastte ook zijn collega aan de andere kant helemaal mis. Pau Lopez wilde een hoge bal die waarschijnlijk al naast zou zijn gegaan voor de zekerheid over de achterlijn tikken, maar werkte hem met die actie terug voor de goal. Centrumverdediger Francesco Acerbi pakte het cadeautje van de Spanjaard maar al te graag uit.