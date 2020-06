Lazio blijft in het spoor van Juventus na zwaarbevochten zege op Torino

Na amper vijf minuten kreeg de thuisploeg al een penalty toegekend. Ciro Immobile maakte in het strafschopgebied hands, waarop scheidsrechter Davide Massa naar de stip wees. Penaltyspecialist Andrea Belotti liet dat buitenkansje niet onbenut. De Italiaan tekende voor zijn twaalfde treffer van het seizoen, waarvan hij er zes maakte vanaf de penaltystip.



De ploeg van de geschorste Simone Inzaghi begon fel aan de tweede helft en kwam dankzij Immobile al snel op 1-1. De topscorer van de Serie A maakte geen fout toen hij op het doel van Salvatore Sirigu afstormde. Twintig minuten voor tijd was de schade helemaal gerepareerd toen Marco Parolo de bezoekers met veel geluk op voorsprong zette. Sergej Milinkovic-Savic kon in eerste instantie een voorzet van Jordan Lukaku niet verzilveren, waarna de bal voor de voeten kwam van Parolo. De Italiaan schoot de bal via het been van een Torino-verdediger achter de op het verkeerde been gezette doelman.



Een minuut voor tijd mocht Amsterdammer Djavan Anderson invallen. Hij kreeg zelfs nog een kans op de 1-3, maar wist niet te scoren. Lazio nadert dankzij de overwinning Juventus tot op een punt, maar de koploper heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.