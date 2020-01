Lazio beboet voor racistische leuzen naar Balotelli

Oud-schaats­ster Carla Zijlstra omringd door Australi­sche bosbranden: ‘Alles is afgefikt’

16:13 Normaal is Jindabyne, de woonplaats van oud-schaatsster Carla Zijlstra, in de Australische zomervakantie overvol. Nu is het plaatsje uitgestorven en omringd door bosbranden. ,,Alle mooie plekjes zijn afgefikt.”