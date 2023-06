Lazio aast op PSV’er Joey Veerman

Opnieuw loopt een amateurdu­el volledig uit de klauwen, kinderen in paniek over bar gezet om veilig te zijn

SPRANG-CAPELLE/BRAKEL/ROOSENDAAL - En wéér ging het volledig mis op de amateurvoetbalvelden. Voorzitter Lars Pijlman van vierdeklasser BZC’14 uit Brakel heeft het over een zwarte zaterdag. Hij schaamt zich diep over wat er allemaal misging in Sprang-Capelle.