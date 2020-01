Lazarom blijft ook na de zomer in dienst van WVV'67

Video Van Hooijdonk over Weijs: ‘Hij is een hele sociale trainer, je stapt makkelijk naar hem toe’

5 januari Als clubtopscorer in zijn eerste profjaar is NAC-spits Sydney van Hooijdonk (19) een geautoriseerde stem die prima kan en mag verwoorden hoe de vlag erbij hangt. ‘Als spelersgroep willen we maar een ding, dat is promoveren. Maakt niet uit hoe.’