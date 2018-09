Lauda herstelt goed van zware operatie

,,Het gaat gelukkig de goede kant op'', zei Lauda's broer Florian Lauda op de Oostenrijkse televisie. De 69-jarige Lauda heeft nog wel een lange periode van revalidatie voor de boeg. ,,Maar hij belt veel met mensen en volgt de races in de Formule 1 op televisie'', aldus zijn broer.



De longen en nieren van Lauda raakten zwaar beschadigd bij zijn zware crash op de Nürnburgring in 1976. Lauda liep daarbij brandwonden op en ademde giftige dampen in. Hij moest sindsdien ook al twee keer een niertransplantatie ondergaan.



Lauda is nog altijd betrokken bij de Formule 1 als technisch adviseur en aandeelhouder van de Duitse renstal Mercedes.