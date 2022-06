Last-minute-oproep voor Lesley Pattinama Kerkhove: als lucky loser alsnog in hoofdtoernooi Wimbledon

Pattinama Kerkhove speelt vanmiddag al in de eerste ronde tegen de Britse Sonay Kartal, die op een wildcard deelneemt aan Wimbledon. Dat is meteen een ‘gouden’ loting voor de Zeeuwse nummer 138 van de wereld, want Kartal staat ruim 80 plaatsen (WTA-226) lager op de wereldranglijst.



Pattinama Kerkhove haalde vorig jaar de tweede ronde op Wimbledon. Ze verloor toen van de Spaanse Garbine Muguruza, nadat ze in de eerste ronde de Russische routinier Svetlana Koeznetsova had uitgeschakeld.