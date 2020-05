LASK Linz: Andere clubs werken samen met criminelen om ons te bespioneren

Elf van de twaalf clubs die de Oostenrijkse competitie volgende maand gaan hervatten kwamen met een gezamenlijke verklaring waarin zij de praktijken van LASK veroordelen. ,,We zijn echt erg teleurgesteld, want we hebben de afgelopen weken alles gedaan wat we konden om de trainingen en wedstrijden te hervatten. Alles wordt dan getorpedeerd door zulke acties.”