Larsson kandidaat om Koeman te assisteren in Camp Nou

Door Mikos Gouka



De 106-voudig international werd recent al genoemd als één van de toekomstige rechterhanden van Dirk Kuyt bij Feyenoord, op het moment dat de Katwijker als hoofdtrainer aan de slag gaat in de Kuip. Larsson lijkt nu echter te kiezen voor een avontuur in Spanje, bij de topclub waar hij tussen 2004 en 2006 onder contract stond.



Larsson speelde destijds ruim veertig wedstrijden voor de Catalanen. De band tussen de Zweed en Koeman is helder. Ze worden allebei vertegenwoordigd door Wasserman, het makelaarskantoor van Rob Jansen. Daarnaast speelden Larsson en Koeman in het verleden samen bij Feyenoord. Toen Koeman later hoofdtrainer werd in de Kuip, was de Zweed er als de kippen bij om stage te lopen in Rotterdam Zuid.