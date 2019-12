Lars Boom: ‘Stoppen is prima, alleen jammer dat ik Parijs-Roubaix niet meer rijd’

Analyse Het flinterdun­ne lijntje bij PSV staat nu echt op knappen

4:00 Was Feyenoord – PSV (3-1) de laatste wedstrijd voor trainer Mark van Bommel? Dat zijn ploeg gisteren in de Kuip kansen creëerde en drie keer had kunnen scoren, maakt dit geen typisch ‘hakblokduel’. Maar in het grotere plaatje was dit wel de zoveelste uitglijder in een catas­trofale reeks.