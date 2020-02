Laptoptrainer Klopp, fenomeen Haaland en nog geen Cillessen

Voetbal vanavondWaar het in Nederland volgende week pas weer tijd is voor het nationale bekertoernooi, is het elders in Europa vanaf vanavond alweer bal. Dit overigens tot afgrijzen van Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die de replay van het FA Cup-duel met Shrewsbury Town boycot.

Jeugdtrainer mag ‘Liverpool-kinderen’ coachen

Het in de Premier League oppermachtige Liverpool moet vanavond op herhaling. In de vierde ronde van de FA Cup staat het voor de tweede keer tegenover Shrewsbury Town, omdat het eind januari een 2-0 voorsprong tegen de derdedivisionist weggaf.

Het overwerk na het 2-2 gelijkspel komt Jürgen Klopp zeer slecht uit. De Premier League ligt net twee weken stil en hij had zijn spelers al wat spaarzame vrije tijd beloofd. De Champions League-winnaar heeft dit seizoen ook een overvol schema, het is nog maar begin februari en The Reds hebben al veertig officiële wedstrijden gespeeld.

Klopp kondigde al aan dat vanavond dus niet Van Dijk, Wijnaldum en Salah zullen spelen, maar ‘de kinderen’. Net als eerder in het League Cup-toernooi, toen Aston Villa met 5-0 te sterk was.

Klopp zal er zelf overigens niet bij zijn op Anfield. Net als destijds in Birmingham coacht jeugdtrainer Neil Critchley Liverpool. Klopp zal de wedstrijd wel van een afstandje volgen: voor hem is geregeld dat hij via een stream op zijn laptop toch kan meekijken.

Programma FA Cup dinsdag

Liverpool - Shrewsbury Town (20.45 uur)

Birmingham City-Coventry City (20.45 uur)

Cardiff City-Reading (20.45 uur)

Derby County-Northampton Town (20.45 uur)

Oxford United-Newcastle United (21.05 uur)

Slaat fenomeen weer toe?

Het mooiste affiche vanavond in Duitsland is misschien Eintracht Frankfurt tegen RB Leipzig, maar de grote vraag vanavond zal vooral toch zijn of en hoe vaak Erling Haaland gaat scoren bij Borussia Dortmund.

Hoewel trainer Lucien Favre overweegt om zijn elftal voor het bekerduel wat door elkaar te husselen, kan hij toch haast niet meer om de 19-jarige Noor heen. De winteraanwinst deed in drie competitiewedstrijden pas 136 minuten mee bij ‘Die Borussen’, maar heeft al zeven goals achter zijn naam.

Afgelopen weekeinde stond de spits pas voor het eerst in de basis. Tegen Union Berlin (5-0) maakte het fenomeen er twee. Vanavond gaat Dortmund in de achtste finale van het Duitse bekertoernooi op bezoek bij het Werder Bremen van Davy Klaasen, dat in de competitie slechts zestiende staat.

Programma DFB-Pokal

Kaiserslautern-Fortuna Düsseldorf (18.30 uur)

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig (18.30 uur)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (20.45 uur)

Schalke 04-Herta BSC (20.45 uur)

Volledig scherm Bij Borussia Dortmund zijn alle ogen op de nieuwe aanvaller Erling Haaland gericht. © BSR Agency

Cillessen ook niet in beker

De rentree van Jasper Cillessen bij Valencia laat nog even op zich wachten. Trainer Albert Celades heeft de doelman voor het duel van vanavond met Granada in de eerste kwartfinale van de Copa Del Rey niet geselecteerd.

De voormalige Ajacied raakte eind vorig jaar zijn basisplaats kwijt aan Jaume Domenéch. In de vorige bekerronde tegen UD Logrones zou Cillessen – die het bij Barcelona al van de bekerpotjes moest hebben – weer eens meedoen. Daar kwam het niet van, omdat de keeper van Oranje in de warming-up geblesseerd afhaakte en sindsdien wel moest toekijken.

Volledig scherm Jasper Cillessen in betere tijden bij Valencia: hier keert hij eind november in Mestalla een strafschop van Villarreal-speler Gerard Moreno. © Getty Images

Programma Copa del Rey