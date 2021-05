Laporta over bezinningsperiode Koeman: ‘Wil is er om zijn contract te respecteren’

Laporta zei vrijdag dat er een moment van bezinning nodig was na het eerste korte gesprek tussen de president, Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Daarin haalde de president tevens de woede van de twee Nederlanders op zijn hals door over de gezondheid van de Nederlandse coach te speculeren. Tijdens de presentatie van Agüero kreeg de president opnieuw vragen over Koeman.



,,We hebben met Ronald een periode van bezinning om vorig seizoen te evalueren wat er goed en niet goed is gegaan. We geven elkaar zeven tot tien dagen rust om elkaar vervolgens weer te zien, maar we hebben permanent contact met elkaar. Er is een contract van kracht en de wil is er om dat te respecteren. De gesprekken gaan ook heel goed, maar de periode van bezinning was even nodig.”



Ook voor het contracteren van Agüero is er contact geweest met Koeman: ,,Hij heeft aangegeven enorm blij te zijn met een van de beste spitsen ter wereld", aldus Laporta, die direct aangaf dat Agüero niet de laatste speler is die de club komt versterken. ,,Dit is pas de eerste van meer spelers die jullie in juni zullen leren kennen.”