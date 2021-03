Laporta gooit met Messi-uitspraak bommetje bij Barcelona

FC Barcelona hoopt zich vanavond ten koste van Sevilla te plaatsen voor de finale van de Copa del Rey, maar over voetbal gaat het deze dagen nauwelijks in Camp Nou. Met de presidentsverkiezingen voor de deur is niet de bal maar macht het toverwoord in Catalonië.

In de race om de lege zetel van Bartomeu, die begin deze week nog werd gearresteerd, heeft Laporta de fans van Barcelona vast gewaarschuwd. In een debat tussen de drie kanshebbers, een initiatief van de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo en TV-zender RAC1, liet de kandidaat vast weten dat Messi Camp Nou definitief de rug toekeert als hij niet wordt gekozen. ,,Dan vertrekt Messi”, zei Laporta over de superster, die al maanden zinspeelt op een vertrek. Het contract van Messi loopt komende zomer af.



,,Ik heb een heel goede verstandhouding met Messi', zei Laporta gisteravond. ,,Ik zal ook alles doen om hem voor Barcelona te behouden. Ik weet dat hij mijn voorstel in overweging neemt, maar dan moeten jullie, de fans, wel op mij stemmen. Als ik niet win, weet ik zeker dat Messi niet in Barcelona blijft. Toen Freixa directeur was, was Messi absoluut niet gelukkig.”

Vlnr: de drie presidentskandidaten Joan Laporta, Victor Font Toni Freixa.

Arteta als opvolger Koeman

Joan Laporta was eerder al tussen 2003 en 2010 voorzitter van de Blaugrana. In die periode evolueerde Barcelona van een club in verval naar één van de dominantste clubs in het Europese voetbal met vier landstitels en twee keer de Champions League.



Mocht hij winnen, dan zal volgens diverse Spaanse media Ronald Koeman opzij worden geschoven voor Mikel Arteta, de coach van Arsenal die in de jeugdopleiding speelde van FC Barcelona maar nooit in het eerste team speelde. ,,Er zullen altijd speculaties zijn wanneer er verkiezingen zijn in Barcelona. Het is een geweldige club”, zei Arteta woensdag. ,,Ik ben er opgeleid als speler en er lopen altijd lijntjes. Maar ik ben volledig gefocust op mijn baan hier. Er is genoeg te doen en ik geniet ervan. Ik ben bijzonder gelukkig bij Arsenal.”

Arteta, die in zijn eerste seizoen bij Arsenal de FA Cup won, heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij de Londense club.

Mikel Arteta samen met Willian. De Arsenal-coach zou volgens Spaanse media de opvolger moeten worden van Ronald Koeman als Joan Laporta de verkiezingen wint.