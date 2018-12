Langverwachte treffers Jesus leiden City langs Everton

Manchester City had het moeilijk in de openingsfase. De ploeg van Pep Guardiola speelde slordig en had na een kwartier op achterstand kunnen komen als het vizier van Everton-spits Richarlison op scherp had gestaan. De Braziliaan volleerde vanuit kansrijke positie de bal ruim over het doel van Ederson.



Zijn landgenoot aan de andere kant van het veld ging wél zorgvuldig met zijn kansen om. Gabriel Jesus, die de nog niet volledig fitte Sergio Agüero verving, zette City na 22 minuten op voorsprong. Op aangeven van Leroy Sané schoot de 21-jarige spits 'm onberispelijk binnen. Een treffer waar Jesus lange tijd naar snakte. Zijn laatste doelpunt in de Premier League dateerde immers van 19 augustus (6-1 zege op Huddersfield).