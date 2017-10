Lange snelt in parcoursrecord naar winst Ironman

NAC-trainer Vreven: 'Ik vond het geen vrije trap'

14 oktober Nadat Stijn Vreven de beelden had teruggezien van het fatale moment in de uitwedstrijd bij Roda JC, oordeelde de trainer van NAC dat de thuisploeg naar zijn mening geen vrije trap had mogen krijgen in de eerste minuut van de extra tijd. ,,Ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar dat is gewoon mijn mening over dat moment. Dat Roda daar dan uit scoort, is uitermate zuur."