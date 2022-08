Lando Norris over vertrek Daniel Ricciardo: ‘Als iemand niet presteert, hoef je geen medelijden te voelen’

,,Waarschijnlijk vinden mensen het niet leuk dat ik dit zeg”, zei Norris op een persconferentie bij de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps. De 22-jarige Brit voegde daaraan toe zich alleen op zijn eigen prestaties te focussen en geen taak te zien in het coachen van andere coureurs. ,,Het is dus moeilijk als mensen gaan verwachten dat het mijn taak is om ook allemaal van dat soort andere dingen te gaan doen.”

De Brit staat dit seizoen na dertien races op 76 punten, Ricciardo op slechts 19. Norris blijft bij McLaren en de verwachting is dat de Australiër Oscar Piastri in 2023 het stoeltje van Ricciardo overneemt. Het contract van de Australiër bij McLaren liep nog een jaar, maar dat is met wederzijdse instemming voortijdig beëindigd. Het is nog onduidelijk of de oud-teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull voor volgend jaar een ander team in de Formule 1 weet te vinden.

,,Het is lastig er iets over te zeggen, maar wie weet wat ik zelf in de toekomst mee ga maken en dan wil ik mezelf niet tegenspreken. Maar als ik zelf een paar jaar niet goed presteer, dan kan dat het einde van mijn loopbaan in de Formule 1 zijn.”

,,Of ik verrast ben?", reageerde Norris op een vraag uit de zaal. ,,Dat is een lastige. Ik denk het wel, want toen Daniel bij het team kwam, verwachtte iedereen meer van hem. En ik denk ook dat hij zelf meer had verwacht. Dus als je er zo naar kijkt, zou je zeggen dat het verrassend is. Ik ben niet iemand aan het aanvallen ofzo, maar als je naar de resultaten kijkt en je wil dat twee coureurs op hetzelfde niveau presteren, dan ben je op een bepaalde manier niet verrast. Het is moeilijk wanneer je dan de knoop door moet hakken, maar ze hebben het gedaan.”

In zijn eerste reactie op het vertrek van Ricciardo vertelde Norris op twitter nog hoeveel plezier hij met de Australiër heeft beleefd: ,,Van het moment in Monza, tot het plezier dat we buiten de auto hebben gehad. Het is mooi geweest om de laatste twee jaar met jou te werken. Wat je nu ook gaat doen, ik wens je het beste. Laten we er nog een paar mega-maanden van maken.”

