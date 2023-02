Lance Stroll mist F1-testdagen in Bahrein: Aston Martin-coureur loopt verwondingen op bij fietsongeluk

Lance Stroll zal deze week niet deelnemen aan de testdagen in Bahrein. De Formule 1-coureur van Aston Martin zou tussen donderdag en zaterdag anderhalve dag in actie komen met de nieuwe bolide, maar de 24-jarige Canadees is geblesseerd geraakt bij een fietsongeluk.

Tijdens een training op de fiets in Spanje was Stroll betrokken bij een ‘klein’ ongeval. Daarbij liep hij enkele verwondingen op. Van zware verwondingen is geen sprake, maar deelname aan de testdagen op het Bahrain International Circuit komt sowieso te vroeg.

,,Ik heb een ongeluk gehad terwijl ik trainde op mijn fiets ter voorbereiding op het seizoen. Ik ben echter vastbesloten snel terug te keren in de auto en ik ben enthousiast over het komende seizoen met het team. Ik ben enorm gemotiveerd om deze tegenslag zo snel mogelijk te boven te komen”, laat Stroll weten via de officiële kanalen van zijn eigen team.

Of de 24-jarige Canadees op tijd fit is voor de eerste grand prix van het seizoen op 5 maart in Bahrein, is en blijft voorlopig nog even onduidelijk. Aston Martin zegt het herstel nauwlettend in de gaten te houden.

