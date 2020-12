Lampard woedend op spelers na wanprestatie: ‘Op zestig procent kan je niet winnen’

De manier waarop Chelsea gisteren de Londense derby bij het geplaagde Arsenal verloor, is bij Frank Lampard in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de trainer deugde er niets van de instelling waarmee zijn spelers aan de wedstrijd begonnen.

,,Het was niet goed genoeg, zeker in de eerste helft. Pas in de tweede helft zijn we gaan vechten, maar dan loop je al achter de feiten aan. We moeten alles geven vanaf de start”, zei hij tegen Sky Sports nadat hij zijn ploeg na een bedroevend optreden met 3-1 had zien verliezen.

,,Waarom we niet goed genoeg waren? Dat ligt bij de spelers. Naar de buitenwacht toe neem ik de verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk moeten de spelers doen waarvoor ze in het veld staan.”

Gewaarschuwd

Lampard had zijn spelers vooraf al gewaarschuwd dat Arsenal ondanks de magere prestaties dit seizoen niet onderschat mag worden. The Gunners staan maar net boven de degradatiestreep, terwijl Chelsea zicht had op de tweede plaats in de Premier League.

,,Dat is een gevaarlijke combinatie en de spelers wisten dat. Maar als je te slap aan de wedstrijd begint, geef je de tegenstander hoop. Deze nederlaag is onze verdiende loon. Door gemakzucht geven we een penalty en een vrije trap weg waaruit zij scoren. Dat is heel teleurstellend.”

,,Uiteindelijk heeft dit niets met tactiek te maken, maar gewoon met werklust. Wil je een sprintje trekken voor een ploeggenoot of doe je het rustig aan? Als je op zestig of zeventig procent speelt, zal je nooit een wedstrijd winnen in de Premier League. Ja, dit maakt me erg boos.”

Volledig scherm Frank Lampard bleef door de nederlaag steken op de zevende plaats met Chelsea. © EPA

