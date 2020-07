Lampard over woordenwisseling met Klopp: ‘Niet te arrogant worden’

Lampard en Klopp kregen het met elkaar aan de stok na de 2-0 van Trent Alexander-Arnold. De jonge vleugelverdediger zette Liverpool op een 2-0 voorsprong door een vrije trap zeer fraai raak te schieten. Volgens Lampard had de vrije trap echter nooit gegeven mogen worden. Hij vond dat Mateo Kovacic de bal speelde en dus geen overtreding maakte op Sadio Mané. ,,Het was geen overtreding. Maar zo waren er wel meer dingen niet in ons voordeel", aldus Lampard.

Lees ook Liverpool viert titelfeest na doelpuntrijke zege op Chelsea Lees meer

Over de woordenwisseling met Klopp: ,,Ik heb geen probleem met Klopp. De manier waarop hij zijn team coacht is fantastisch. Ze hebben de titel verdiend gewonnen, maar je moet ook niet te arrogant gaan worden. Dat was mijn punt op dat moment. In een wedstrijd lopen de emotie wel eens hoog op. Dat was het.”

Champions League

Bij winst op Anfield had Chelsea zich geplaatst voor de Champions League. Nu komt het aan op de laatste speelronde. Chelsea heeft 63 punten, even veel als Manchester United en één punt meer dan Leicester City. Manchester United staat derde met een beter doelsaldo dan Chelsea terwijl die ploeg nog tegen Leicester City speelt. Als Chelsea zondag in eigen huis verliest van Wolverhampton Wanderers en Manchester United wint niet van Leicester City grijpen The Blues naast Champions League-voetbal.

,,Het wordt een heel spannende dag. We weten wat de situatie is en we hebben het helemaal in eigen hand. We moeten omgaan met de druk en zondag winnen.”

Volledig scherm Frank Lampard heeft het aan de stok met Jurgen Klopp. © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP