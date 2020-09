Lampard geniet van hattrick Havertz: ‘Geweldige avond voor hem’

Schmidt voor EL blij met wake up-call Emmen: ‘Onze spelers zijn op en top gemoti­veerd’

23 september Het krachtsverschil tussen PSV en FC Emmen was afgelopen weekend minder groot dan menigeen had verwacht. Trainer Roger Schmidt vond het verloop van die wedstrijd een soort cadeautje in aanloop naar het Europese treffen met NS Mura van donderdagavond. Een betere wake up-call was nauwelijks denkbaar.