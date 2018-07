Lampard dolblij met komst oud-NAC'er Jozefzoon naar Derby

,,Fantastisch dat het gelukt is om Florian te halen. Ik wil hem al hebben sinds ik hier aan de slag ben gegaan". De 27-jarige vleugelspeler komt over van Brentford, dat net als Derby County in het Championship uitkomt, het tweede niveau in Engeland. ,,Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Lampard. Hij heeft zoveel ervaring als voetballer en heeft gewerkt met verschillende grote trainers", zegt Jozefzoon over de toekomstige samenwerking met de topscorer aller tijden van Chelsea, die in Derby voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag gaat.