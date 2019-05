Lammers: Zandvoort ultieme racebeleving

LIVE | Drie Italianen op avontuur, Roglic is roze virtueel kwijt

13:15 De vierde rit van deze Giro d’Italia is 223 kilometer lang en gaat naar Frascati, dat vlak bij Rome ligt. De grote vraag is wie het peloton controleert. Het parcours kent veel heuvels en de vraag is of sprinters overleven in het peloton. De finish wordt na 17.00 uur verwacht. Volg hieronder alles live.