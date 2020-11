Lammers: F1-management vond ook dat Zandvoort mét publiek moet

Door Arjan Schouten



Het droomscenario over tien maanden in Zandvoort: een normale Grand Prix met op vrijdag, zaterdag en zóndag meer dan 100.000 fans op het circuit. Dát was het plan voor de terugkeer die gepland stond voor mei 2020 en dat moet ook het plan blijven, nu de race volgend seizoen verplaatst naar begin september. Met succes diende de organisatie in Nederland een aanvraag in voor verplaatsing naar een raceslot na de zomer, om zo tijd te kopen. De hoop is dat de corona-maatregelen tegen die tijd beperkter zijn en dat de wereld er weer wat normaler uit zal zien. ,,Met het weekend van 3, 4 en 5 september viel wel veel op zijn plaats”, reageert sportief directeur Jan Lammers verheugd.