Lammers en Weghorst scoren bij gelijkspel, Haaland op 68 goals in 67 duels voor Dortmund

Sam Lammers. Lammers maakte in de 38ste minuut de 0-1 voor Eintracht Frankfurt. De 24-jarige spits uit Tilburg schoot met links hard raak na voorbereidend werk van Filip Kostic. Lammers wordt dit seizoen gehuurd van Atalanta, dat hem vorig jaar voor 7 miljoen euro overnam van PSV. Daar speelde hij 29 wedstrijden in de hoofdmacht, maar door zijn verhuurperiode aan Heerenveen en een knieblessure speelde hij slechts twee duels onder Mark van Bommel. Lammers deed vorige week al 70 minuten mee tegen VfB Stuttgart (1-1) en donderdagavond de hele wedstrijd tegen Fenerbahçe in de Europa League, waarin hij met zijn goal in de 40ste minuut voor de 1-1 eindstand zorgde.



De coach van VfL Wolfsburg kon vanavond weer rekenen op Wout Weghorst, die in de 70ste minuut de 1-1 maakte. Kevin Trapp bracht nog redding op het schot van Luka Waldschmidt, maar Weghorst reageerde snel bij de tweede paal en schoot met links de gelijkmaker binnen. Wolfsburg ging daarna nog op zoek naar de overwinning, maar het bleef bij 1-1.

In de 92ste minuut leek Lukas Nmecha nog de 2-1 te maken op aangeven van Weghorst, maar scheidsrechter Felix Zwayer keurde de treffer tot ongeloof van Weghorst af. Weghorst staat nu op 67 goals in 127 wedstrijden voor Wolfsburg, dat de koppositie in de Bundesliga nu moet delen met Bayern München. De kampioen van de afgelopen negen seizoenen heeft na de 7-0 zege van zaterdag op VfL Bochum echter wel een aanzienlijk beter doelsaldo dan de ploeg van Van Bommel: 20-4 voor Bayern om 7-2 voor Wolfsburg na vijf speelrondes. Beide clubs staan op 13 punten, Borussia Dortmund volgt met 12 punten na de 4-2 zege op Union Berlin eerder vandaag.

Wout Weghorst.

Haaland scoort twee keer

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga drie punten gepakt tegen Union Berlin: 4-2. Donyell Malen deed ruim zeventig minuten mee bij Dortmund, waar Erling Haaland maar weer eens twee keer trefzeker was. Zowel Borussia Dortmund als Union Berlin zijn dit seizoen tegenstanders van Nederlandse clubs in Europa.

Op dinsdag 19 oktober gaat Borussia Dortmund op bezoek bij Ajax in de groepsfase van de Champions League. Union Berlin is twee dagen later de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League. De returns van die confrontaties zijn begin november.



In de vijfde speelronde van de Bundesliga troffen beide clubs elkaar vandaag in het Signal Iduna Park. Bij rust had Borussia Dortmund een comfortabele voorsprong te pakken dankzij treffers van Raphael Guerreiro en topscorer Haaland.

Donyell Malen (l) en Erling Haaland. In de tweede helft bracht een eigen doelpunt van Marvin Friedrich de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Maar Union Berlin gaf niet op. Via een benutte strafschop van Max Kruse in de 57ste minuut werd het 3-1 en in de 81ste minuut scoorde de net ingevallen Andreas Voglsammer de 3-2. Nog geen twee minuten later werd de hoop bij de bezoekers echter alweer de grond ingeboord door Haaland, die met zijn zevende competitietreffer voor het slotakkoord zorgde in Dortmund. De Noorse spits staat nu op 68 goals in 67 wedstrijden voor Borussia Dortmund.



Borussia Dortmund staat dankzij de zege op Union Berlin op twaalf punten na vijf wedstrijden. Bayern München en Wolfsburg hebben dertien punten. Union Berlin heeft zes punten na vijf duels.

Frimpong en Bakker winnen

Bayer Leverkusen won eerder vandaag met 3-1 op bezoek bij VfB Stuttgart. Bij de thuisploeg deden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker de hele wedstrijd mee. Daley Sinkgraven bleef op de bank. Leverkusen heeft tien punten na vijf duels. Stuttgart sprokkelde vier punten.

Jeremie Frimpong in actie namens Bayer Leverkusen tegen VfB Stuttgart.

Twee goals Ekkelenkamp

Vrijdagavond deed Jurgen Ekkelenkamp het al uitstekend namens Hertha BSC tegen Greuther Fürth, de club van verdedigers Nick Viergever en Jetro Willems. De voormalig speler van Ajax viel in de 60ste minuut in voor Kevin-Prince Boateng, waarna hij met twee goals zijn ploeg de 2-1 zege bezorgde in het Olympiastadion in Berlijn.