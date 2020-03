Lammers blijft optimistisch: ‘GP Zandvoort is in de open lucht’

CoronavirusAngst is een slechte raadgever, vindt Jan Lammers. Dus is de sportief directeur van de Dutch Grand Prix niet bang voor het coronavirus, ook al kan het besmettelijke virus bij verdere verspreiding de terugkeer van de Formule 1 op circuit Zandvoort dwarsbomen. ,,Wij moeten dit aan het inzicht van het RIVM overlaten. Ik snap dat de wereldgezondheid boven een sportevenement gaat, maar het heeft geen enkele zin op zaken vooruit te lopen.’’

De organisatie van het evenement, die op 1, 2 en 3 mei in totaal 300.000 autosportfans verwacht om Max Verstappen en co in actie te zien, houdt de ontwikkelingen rond het virus wel nauwgezet in de gaten. ,,Het is afwachten. Ik begreep dat de autosalon in Genève is afgelast, maar dat is indoor en dat ligt wat gevoeliger. Zandvoort is een openluchtevenement en dan is er iets meer speling”, weet Lammers.

De geboren Zandvoorter, die zelf ook jaren in de Formule 1 reed, ziet de voorbereidingen op het ‘ultimate racefestival’ vrijwel vlekkeloos verlopen. Zo ook de inwijding van het speciaal voor de Formule 1-race vernieuwde circuit. ,,Ik heb woensdag na Max Verstappen ook mijn eerste rondjes mogen rijden op het circuit en ik ben laaiend enthousiast. De twee nieuwe kombochten voldoen absoluut aan de verwachtingen. De architect voorspelde dat in de kom van de Hugenholtzbocht auto’s naast elkaar op dezelfde snelheid kunnen rijden en tot mijn verrassing is dat zo. Er zijn meer lijnen die je kunt volgen en die zijn even snel. Dat is precies wat we beoogden, want dan kun je dus inhalen.”

Bekijk hieronder hoe Max Verstappen de eerste rondjes op het circuit in Zandvoort rijdt:

De schuine helling die in de laatste bocht (Arie Luyendijkbocht) voor het rechte stuk langs de hoofdtribune is aangelegd, is volgens Lammers ook een aanwinst. ,,Daar zie ik ze ook zij aan zij doorheen gaan op volle snelheid. Het geeft de coureurs de kans om vlak voor de Tarzanbocht een inhaalactie te maken. Het circuit kenmerkte zich door de duinen al door natuurlijke hoogteverschillen en dat is nu extra geaccentueerd. We hebben hier een bijzonder circuit liggen.”

Een circuit waar zeer waarschijnlijk op 3 mei een bijzondere coureur alle aandacht op zich weet gevestigd. ,,Max Verstappen is de Messi van de autosport, dat is gewoon zo. Het publiek heeft hoge verwachtingen, maar die staan in de schaduw van de verwachtingen die Max van zichzelf heeft. Hij wil hier absoluut winnen.”