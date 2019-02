Lammers beoogd sportief directeur voor mogelijke Grand Prix in Zandvoort

Door Arjan Schouten De keuze voor Jan Lammers als beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix is een logische aankondiging van Circuit Zandvoort. Als kind van het circuit en geboren Zandvoorter was Lammers al maanden redelijk betrokken bij het proces dat uiteindelijk moet leiden tot de terugkeer van de Nederlandse Formule 1-race. Komt die race ook daadwerkelijk terug op de kalender dan krijgt Lammers ook echt een formele functie binnen de organisatie. Tot die tijd gaat hij nu al optreden als woordvoerder namens de verschillende initiatiefnemers van de Dutch Grand Prix Zandvoort. ,,Ik was er altijd al wel spontaan bij betrokken en uit logische overwegingen de laatste tijd wat vaker. Sportief en ook communicatief kan ik daar wel wat in betekenen,” vertelde Lammers eerder vandaag al aan deze krant. ,,Op termijn kan daar een officiëler karakter aan gegeven worden. Maar dan moet er straks wel echt een behoefte (lees: een Dutch Grand Prix, red.) voor die functie zijn. Ik hoef geen chef lege dozen te worden.”

Lammers reed tussen 1979 en 1992 zelf 41 races in de Formule 1, won de 24 uur van Le Mans en reed ook vijf keer de Dakar Rally. Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort, is in zijn nopjes met de medewerking van Lammers. ,,We zijn vereerd met het feit dat Jan als icoon uit de Formule 1 als sportief directeur wil gaan optreden voor dit unieke evenement. We zijn ervan overtuigd dat hij vanuit zijn kennis en ervaring een grote bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de Grand Prix in Zandvoort.”