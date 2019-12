Lagerbäck blijft tot 2022 bondscoach van Noorwegen

Onder leiding van Lagerbäck slaagde Noorwegen er niet in het WK 2018 te halen. In de kwalificatiereeks voor het EK 2020 eindigden de Noren als derde in de poule, achter Spanje en Zweden. Via de play-offs kan Noorwegen zich in maart alsnog plaatsen. De ploeg van Lagerbäck, met daarin onder anderen de AZ-spelers Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø, moet dan in de halve finale afrekenen met Servië en vervolgens ook de winnaar van Schotland - Israël verslaan. Met Lagerbäck als bondscoach steeg Noorwegen op de wereldranglijst van de 81e naar de 44e plaats.