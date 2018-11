Lacazette redt punt voor Arsenal in boeiende topper tegen Liverpool

SamenvattingIn een enerverende topper hielden Arsenal en Liverpool elkaar vanavond in evenwicht. Alexandre Lacazatte redde in de slotfase een punt voor de ploeg uit Londen.

Liverpool verzuimde met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum om belager Arsenal op een achterstand van zeven punten te zetten. De ploeg van de jarige coach Unai Emery (47) bleef dankzij de fraaie uithaal van Lacazette in het spoor van de nog ongeslagen koploper. En dat was gezien het spelbeeld niet onverdiend.

Arsenal was in de sterke openingsfase dicht bij de 1-0 toen Liverpool-doelman Alisson mistastte bij een voorzet van Pierre-Emerick Aubameyang. De Braziliaan had alle geluk van de wereld dat Henrikh Mkhitaryan naast kopte. Datzelfde kon vlak voor rust worden gezegd van zijn collega aan de andere kant. Virgil van Dijk klopte Bernd Leno in de lucht, maar had de pech dat zijn kopbal op de paal belandde.

Het was niet de eerste goede kans van de Oranje-verdediger. Van Dijk strandde halverwege de eerste helft ook al op Leno nadat hij in de zestien een voorzet van Mo Salah met de borst had aangenomen. Zijn inzet van dichtbij kon door de Duitser, die ondanks de terugkeer van de weer fitte Petr Cech de voorkeur kreeg bij Arsenal, nog worden gered.

Ook in de tweede helft had Van Dijk nog een prima kans om te scoren. Zijn kopbal werd echter overgetikt door Leno, die even eerder bij de 0-1 van Liverpool heel wat minder sterk oogde. De Arsenal-doelman bokste na een uur namelijk een voorzet van Mané voor de voeten van de inlopende James Milner: 0-1.