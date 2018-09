Lacazette knalt Arsenal langs Cardiff City

De Franse aanvaller knalde de bal in de 81e minuut in de korte hoek langs doelman Neil Etheridge voor de winnende 2-3.



Shkodran Mustafi en Pierre-Emerick Aubameyang, na een fraai hakje van Lacazette, hadden de 0-1 en 1-2 voor hun rekening genomen. Cardiff City had in de voorgaande drie competitieduels nog geen doelpunt gemaakt, maar kon nu twee keer juichen dankzij Victor Camarasa en Danny Ward.