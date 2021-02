Laatste winnaar rijdt vandaag zijn eigen Elfstedentocht

Vanaf woensdag te zien Docu over bijzondere band Koeman met Barcelona: ‘Mijn liefde voor deze club is zó groot’

13 februari Waarom verruilde Ronald Koeman een fris Oranje in hemelsnaam voor een ruïneus Barça? Na de intieme documentaire Força Koeman over de eerste maanden van de oud-bondscoach in Barcelona zal niemand hem die vraag ooit nog stellen. ,,Mijn liefde voor deze club is zó groot.’’