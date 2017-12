Laatste vlucht met regeringsvliegtuig was voor Van Gerwen

Trots was het Nederlandse dartswereldje een jaar geleden dat Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op bezoek in Alexandra Palace kwam om Michael van Gerwen een steun in de rug te geven. Na zijn winst kwam het tot een leuke ontmoeting, die uitmondde in de speciale vlucht: de laatste met het inmiddels verkochte, verouderde regeringsvliegtuig. ,,Ja, dat was heel bijzonder”, zei Michael van Gerwen gisteravond.



Ook Ingrid Junggeburth en haar man Marcel zaten op de vlucht. Zij waren samen jarenlang eigenaar van café Den Braai in Vlijmen, waar Van Gerwen regelmatig traint. Junggeburth: ,,Mike had beloofd dat ik een keer mocht komen kijken bij een partij van hem op het WK in Londen en vorig jaar had hij het ineens geregeld, bij zijn eerste partij. Ik ben samen met zijn vrouw Daphne naar Engeland gevlogen. Daar werden we in de zaal voorgesteld aan minister Schippers. Zij vertelde dat ze die avond weer naar Nederland zou vliegen met het regeringsvliegtuig. Michael zei toen dat hij jaloers op haar was omdat wij moesten wachten op een vlucht de volgende dag.”