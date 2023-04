Laatbloeier Jason Tjien-Fooh komt in de zaal bij FCK De Hommel volledig tot wasdom

Het management van zaalvoetbalclub FCK De Hommel had bij aanvang van dit seizoen alles goed op de rit. In december vertrokken de talenten Gianni Tiebosch en Martiello van Veen echter spoorslags richting België. De oplossing werd in Breda gevonden met de ervaren Jason Tjien-Fooh.

Opeens was er bij de eredivisieploeg uit de Maaspoort een schier onoplosbaar probleem. De redding kwam snel uit een onverwachte hoek. Er bleek bij Baronie een spits te zijn gestopt en ondanks dat hij nooit op topniveau in de zaal speelde, wel belangstelling had om het eens te proberen; Jason Tjien-Fooh.

De 32-jarige spits had toevallig met zijn vertrekkende plaatsgenoot Tiebosch gesproken en die adviseerde hem om FCK De Hommel uit de brand te helpen. ,,Ik was rond de winterstop gestopt bij Baronie vanwege te weinig speeltijd en omdat mijn knieën steeds meer opspeelden”, vertelt de sportbegeleider die bij Baronie samen met Bas Luppes de functie van Hoofd Jeugdopleidingen invult. ,,Vier piekmomenten in de week op sportpark De Blauwe Kei werd een te grote belasting en ik wilde meer tijd aan mijn gezin besteden. Toen kwam FCK De Hommel op mijn pad.”

Na een korte periode van aanpassen ging het met Tjien-Fooh meteen crescendo. ,,De eerste wedstrijden was het wennen, maar ik ben door de club en de coaches Piet Gabriëls en Omar Nejjari goed op weg geholpen en pik nu mijn goaltjes mee.”

Volledig scherm Tjien Fooh bij Baronie. © Pix4Profs-Ron Magielse

Play-offs

Vrijdagavond vechten de Bosschenaren voor de laatste kans om de play-offs alsnog te bereiken. In Berkel-Enschot wacht BE’79. Tjien-Fooh: ,,Een plaats in de play-offs is nog altijd mogelijk zolang je er in gelooft en dat doen we. Dan weet je nooit hoe het gaat lopen.”

Tjien-Fooh uit Etten-Leur keek in het begin zijn ogen uit vanwege de exceptionele kwaliteiten van topteams als Hovocubo en FC Eindhoven. ,,We hoeven hiervoor niet onder te doen mits je de hele wedstrijd honderd procent geconcentreerd blijft. Dat valt niet mee. Bij de minste verslapping ben je gezien.”

Australië

De wereldburger uit West-Brabant speelde op het veld enkele jaren in Australië. ,,De cultuur en gastvrijheid neem je mee. Altijd aardig en relaxed. Ik werkte op een school. Ouders zijn daar veel meer betrokken en worden vaker verzocht om te zien en ervaren hoe hun kind het doet op school. De voetbalcultuur is meer op het Engelse voetbal gericht, maar ook daar is de betrokkenheid hoog.”

Tjien-Fooh nam al zijn ervaringen mee in de opbouw van de jeugdbegeleiding bij Baronie. ,,We zijn druk bezig met investeren in jeugdtrainers en het opbouwen van continuïteit. Daarbij willen we zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen naar het eerste van Baronie.”

Volledig scherm Jason Tjien-Fooh speelde enkele jaren in Australië. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer