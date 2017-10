Laat eigen doelpunt Skrtel helpt de Schotten

Schotland heeft vanavond goede zaken gedaan in de WK-kwalificatie. In eigen huis werd Slowakije met 1-0 verslagen, waardoor de Schotten het bereiken van de play-offs in eigen hand hebben. Martin Skrtel maakte in de 89ste minuut een eigen doelpunt en liet Schotland juichen.