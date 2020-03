La Liga voor twee weken stilgelegd, spelers Real Madrid in quarantaine

Eerder besloot de Spaanse bond al om voorlopig zonder publiek te spelen, maar na overleg is er besloten om de komende twee speelrondes helemaal te schrappen. Een van de redenen is het feit dat er bij een basketballer van Real Madrid het coronavirus is ontdekt. Om die reden moeten ook de voetballers van Real Madrid, die gebruik maken van hetzelfde trainingscomplex als de basketballers, in quarantaine. ,,De situatie wordt opnieuw bekeken nadat de periode van quarantaine is afgerond.”



Eerder werd de voetbalcompetitie in Italië al stilgelegd en werd er in Duitsland en België besloten om de competitie te continueren zonder publiek. In Nederland bepaalde de KNVB dat alleen de wedstrijden van clubs uit Noord-Brabant geen doorgang konden vinden. De overige wedstrijden gaan vooralsnog wel door.