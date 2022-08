La Liga-spektakel barst los: kan het (nu nog) Nederlands getint FC Barcelona Real Madrid van de troon stoten?

Nederlanders

Liefst drie Nederlanders (Luuk de Jong, Tonny Vilhena en Jasper Cillessen) vertrokken deze zomer al uit Spanje en het is bepaald niet uitgesloten dat er van de vier overgebleven landgenoten nog een paar vertrekken.

Frenkie de Jong haalt zo'n beetje dagelijks de Spaanse voorpagina's. FC Barcelona wil bezuinigen op zijn salaris en ziet de voormalig middenvelder van Ajax liever vandaag dan morgen vertrekken. Voorzitter Joan Laporta sprak al eens uit dat hij het contract van De Jong ‘gewoon’ zal respecteren, maar die uitspraak werd gevolgd door de dreiging dat De Jongs contract nietig verklaard zou kunnen worden, omdat deze tot stand is gekomen onder leiding van het vorige ‘criminele’ bestuur. En dat terwijl De Jong het liefst ‘gewoon’ bij zijn droomclub blijft.



Inmiddels is er een akkoord met Chelsea en ook het Manchester United van Erik ten Hag zou de Nederlander dolgraag inlijven. De Jong zelf lijkt echter geen trek te hebben in een Europa League-avontuur met The Red Devils.

Dan De Jongs teamgenoot Memphis Depay. Zijn contract loopt na dit seizoen af en volgens Italiaanse kranten zou Juventus de spits van Oranje in willen lijven. Memphis zelf liet meermaals optekenen dat hij de uitdaging in Camp Nou niet uit de weg gaat, maar de voorhoede van Barça is inmiddels dermate versterkt dat het de vraag is hoeveel kansen de Nederlander nog gaat krijgen van coach Xavi Hérnandez.

Voor Leeds United-aanvaller Raphinha werd de portemonnee getrokken en vervolgens kwam ook Robert Lewandowski over van Bayern München. En dan heeft Xavi ook nog de beschikking over onder anderen Ansu Fati, Ferran Torres, Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang.

Arnaut Danjuma was vorig seizoen smaakmaker bij het Villarreal dat de halve finale van de Champions League haalde. Danjumagic werd in verband gebracht met een overstap naar de Premier League (Newcastle United en West Ham United), maar de Nederlander met Nigeriaanse roots lijkt het seizoen gewoon in Spanje te beginnen. Net als Karim Rekik, de inmiddels 27-jarige verdediger zal zijn kans ruiken nu Jules Koundé Sevilla verruilde voor FC Barcelona.

Transfers

Hoewel FC Barcelona met miljoenen smeet voor verschillende spelers is het Real Madrid dat tot nu toe het grootste bedrag voor een bepaalde speler neertelde. Aurélien Tchouameni kwam voor liefst 80 miljoen euro over van AS Monaco. Bekijk hieronder de tien duurste aankopen in La Liga van deze zomer:

Andere noemenswaardige transfers zijn Takefusa Kubo (van Real Madrid naar Real Sociedad voor 6,5 miljoen euro) en de transfervrije overstappen van Franck Kessié (van AC Milan naar FC Barcelona), Antonio Rüdiger (van Chelsea naar Real Madrid), Andreas Christensen (van Chelsea naar FC Barcelona), Isco (van Real Madrid naar Sevilla), Óscar Mingueza (van FC Barcelona naar Celta de Vigo), Axel Witsel (van Borussia Dortmund naar Atlético Madrid) en Pepe Reina (van Lazio naar Villarreal).

Het is FC Barcelona gelukt om de nieuwe spelers op tijd in te schrijven voor de competitie. De club lijkt op het laatste moment gered door een nieuwe financiële injectie. Trainer Xavi kan daardoor zaterdag in het duel met Rayo Vallecano beschikken over zijn gehele selectie.

Eerste speelronde - La Liga

Vrijdag 12 augustus: Osasuna - Sevilla (21.00 uur)

Zaterdag 13 augustus: Celta de Vigo - Espanyol (17.00 uur)

Zaterdag 13 augustus: Real Valladolid - Villarreal (19.00 uur)

Zaterdag 13 augustus: FC Barcelona - Rayo Vallecano (21.00 uur)

Zondag 14 augustus: FC Cádiz - Real Sociedad (17.30 uur)

Zondag 14 augustus: Valencia - Girona (19.30 uur)

Zondag 14 augustus: Almería - Real Madrid (22.00 uur)

Maandag 15 augustus: Athletic Bilbao - Real Mallorca (17.30 uur)

Maandag 15 augustus: Getafe - Atlético Madrid (19.30 uur)

Maandag 15 augustus: Real Betis - Elche (21.30 uur)

Topduels La Liga

Zondag 18 september: Atlético Madrid - Real Madrid

Zondag 16 oktober: Real Madrid - FC Barcelona

Zondag 8 januari: Atlético Madrid - FC Barcelona

Zondag 26 februari: Real Madrid - Atlético Madrid

Zondag 19 maart: FC Barcelona - Real Madrid

Zondag 23 april: FC Barcelona - Atlético Madrid