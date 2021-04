La Liga onderzoekt racistische uitlatingen van Cádiz-verdediger richting Diakhaby

,,Met de Liga veroordelen we elke vorm van racisme”, verklaarde voorzitter Javier Tebas op de Spaanse televisie. “We hebben videobeelden ter beschikking en zullen zo vaststellen wat er precies gebeurd is. De Liga staat niet toe dat er racisme in het voetbal heerst.”

De spelers van Valencia verlieten het veld in Cádiz na 30 minuten in de eerste helft, nadat Diakhaby boos verhaal was gaan halen bij Cala. Die zou hem racistisch hebben bejegend. Na een kwartier werd de wedstrijd hervat. Diakhaby bleef achter in de kleedkamer, hij was te emotioneel om verder te spelen. Volgens Valencia wilde de 24-jarige Fransman wel dat er verder werd gevoetbald. ,,We zijn één met jou”, liet de clubleiding via Twitter weten. ,,Nee tegen racisme.”