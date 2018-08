La Liga onderzoekt erbarmelijk veld bij Valladolid - Barça

De slechte veldomstandigheden waren van invloed op de wedstrijd. Beide teams hadden moeite de bal te controleren op de hobbelige ondergrond. Het grasveld was dinsdag pas gelegd.



In de rust probeerden stewards de plaggen weer terug in het veld te drukken en met sproeiers werd getracht het veld nat en steviger te maken. Het mocht niet baten.



Barcelona-spelers klaagden na afloop over de omstandigheden ondanks de winst, dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé. ,,We starten een officieel onderzoek om opheldering te krijgen wie verantwoordelijk is voor de staat van het veld in het Estadio José Zorrilla", meldt La Liga.