La Liga hervat: geen middagduels, veel schone shirts en voetballen op het trainingscomplex

De Spaanse voetbalcompetitie mag in de week van 8 juni worden hervat, zo deelde premier Pedro Sánchez vandaag mee. Maar voetballen in Spanje, hartje zomer, is toch anders. Daarom zullen er speciale maatregelen worden getroffen.

Door Edwin Winkels

Dit weekeinde wordt het 34 graden in Sevilla. Misschien is het er over drie weken nog warmer, wanneer - als alles volgens plan verloopt - op vrijdag 12 juni de lokale derby tussen Sevilla en Real Betis het vervolg van de Spaanse Liga zal aftrappen. En nóg wat heter zal het half juli zijn, wanneer de Primera División de laatste van zijn elf resterende speelrondes zal voltooien.

Het besluit van de regering om al snel, vanzelfsprekend zonder publiek, het voetbal op te starten werd met blijdschap door bond, Liga en clubs begroet. Premier Sánchez gaf de reden voor die beslissing: ,,De Spaanse competitie wordt zowel hier als in het buitenland door heel veel mensen gevolgd.” Bovendien zouden de houders van de TV-rechten na 14 juni claims kunnen indienen vanwege het niet voldoen aan het miljoenencontract.

Gereedschappen

De laatste weken is druk gewerkt aan de protocollen die het voetbal in de zomermaanden mogelijk moeten maken. Zoals bijvoorbeeld heel laat op de avond spelen: er zullen wedstrijden om 10 of 11 uur beginnen, en de duels in Sevilla zullen daar zeker kandidaat voor zijn. Geen enkel duel zal vóór zeven uur ’s avonds beginnen.

Ook krijgen de trainers ‘gereedschappen’ om de gezondheid van de voetballers te beschermen. Zo zullen er in een wedstrijd vijf in plaats van de gebruikelijke drie spelers gewisseld kunnen worden, en kunnen er voor een duel 23 in plaats van 18 spelers worden geselecteerd.

Volledig scherm Luuk de Jong speelt in Sevilla, waar het in de zomer bloedheet wordt. © BSR Agency

Daarnaast moeten in de stadions allerlei reglementen worden nageleefd om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Er zal een maximaal aantal mensen worden toegelaten – technici, bewakers, clubpersoneel, journalisten –, voor de wedstrijd zullen er geen begroetingen tussen de teams zijn en in de rust zullen alle spelers van uitrusting moeten wisselen en om met schone shirts en broeken de tweede helft te spelen.

Er bestaat alleen nog onenigheid over de aanvankelijke eis dat alle ploegen twee weken voor de herstart van de competitie in een hotel geconcentreerd zullen worden en niet meer thuis kunnen overnachten. De spelers verzetten zich daartegen, en er wordt druk overlegd over een alternatief. De andere vraag die pas bij dat eerste duel in Sevilla zal kunnen worden beantwoord is hoe de supporters op straat en in de kroegen de wedstrijd zullen beleven.