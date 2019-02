LA Galaxy eert David Beckham met standbeeld

Beckham kwam in 2007 naar Los Angeles, waar hij tussen 2007 en 2013 zes seizoenen speelde. Hij leidde Galaxy als aanvoerder naar twee landstitels. De Engelse middenvelder, die tussentijds tot twee keer toe werd verhuurd aan AC Milan, stapte na een grote carrière bij Manchester United en Real Madrid in de zomer van 2007 over naar de MLS in Amerika. In 2013 sloot Beckham zijn loopbaan af bij Paris Saint-Germain.



Beckham, 115-voudig Engels international, is op 2 maart zelf aanwezig. Hij is meteen na de plechtigheid eregast bij de openingswedstrijd van het seizoen tussen LA Galaxy tegen Chicago Fire.