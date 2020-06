LA Galaxy breekt met Serviër Katai na racisme bij echtgenote

Van Gerwen mikt op World Matchplay in juli

22:03 Michael van Gerwen heeft weer iets om naar uit te kijken. De nummer 1 van de wereld reageerde opgetogen nadat de internationale profbond PDC bekend had gemaakt dat het World Matchplay-kampioenschap in Blackpool op de oorspronkelijke data (18 - 26 juli) zal doorgaan. Het is de eerste major die na de mondiale uitbraak van het coronavirus afgewerkt gaat worden.