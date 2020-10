LA Dodgers beginnen World Series met ruime zege op Tampa Bay Rays

De World Series worden dit jaar, vanwege de coronacrisis, afgewerkt op neutraal terrein (Globe Life Field in Arlington, Texas). De tweede ontmoeting in de best-of-sevenserie staat woensdag op het programma.

De Rays stonden slechts één keer eerder in de World Series. Dat was tien jaar na de oprichting van de club in 2008. Winst zou voor dit team dus historisch zijn. Los Angeles werd al zes keer eerder ‘wereldkampioen', al was de laatste keer een tijd geleden: in 1988.