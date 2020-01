Kyrgios te sterk voor Tsitsipas in sensationeel duel

In de beslissende tiebreak maakte Kyrgios het af met een winnende backhandreturn. In Brisbane wisselden de Kyrgios en Tsitsipas fraaie slagenwisselingen af met sterke services. Kyrgios kwam uit op 25 aces, Tsitsipas sloeg er zeven minder.

Vorig jaar troffen de twee elkaar ook in Washington en ook toen besliste Kyrgios het duel in de tiebreak van de derde set in zijn voordeel.

Australië was al zeker van een plek in de kwartfinales. Daarin is Groot-Brittannië de tegenstander. De Britten wonnen van Moldavië en eindigden zodoende als groepswinnaar in poule C.