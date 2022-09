Kyrgios stunt tegen titelverdediger Medvedev en bereikt kwartfinale US Open

Kyrgios haalde nooit eerder in zijn carrière de kwartfinale van de US Open. De Australiër, in juli nog finalist op Wimbledon, is bezig aan een sterk seizoen. Voorafgaand aan de US Open had hij al drie van zijn vier ontmoetingen met Medvedev gewonnen. Ook in augustus, op het toernooi van Montreal, was hij al beter dan de Rus.



Na een spannende eerste set, die Kyrgios pas in een tiebreak wist te winnen, knokte Medvedev zich in de tweede set terug in de wedstrijd. Maar de Russische nummer 1 van de wereld was in de derde en vierde set kansloos tegen Kyrgios, die ondanks wat vreemde fratsen opnieuw erg sterk speelde.