Kyrgios laat tennisfans juichen na thriller en treft Nadal in vierde ronde

Vier van de vijf sets eindigden met een tiebreak. In de laatste, de supertiebreak tot 10 punten, benutte hij bij 9-8 het wedstrijdpunt dat hij een kleine twee uur eerder had laten liggen. Kyrgios treft in de volgende ronde de als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal, die te sterk was voor zijn landgenoot Pablo Carreño Busta. Nadal heeft in Melbourne nog geen set verloren. De 24-jarige Kyrgios was in drie van de zeven ontmoetingen te sterk voor de negen jaar oudere Nadal, met een overwinning in 2014 op Wimbledon wellicht als meest memorabele.



Afgelopen week kreeg Kyrgios een waarschuwing wegens tijdsoverschrijding in zijn partij tegen de Fransman Gilles Simon. Hij reageerde daarop met een imitatie van de vele handelingen waarmee Nadal zijn service inleidt. De Spanjaard bleek het niet bijster te waarderen. ,,Zolang Kyrgios zich alleen met tennis bezighoudt is hij een aanwinst. Maar sommige van zijn acties kan ik minder waarderen", zei Nadal na zijn zege op Carreño Busta.